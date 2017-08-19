محافظ البحيرة تخاطب "الوزراء" لإطلاق اسم شهيد على مدرسة بمسقط رأسه

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، مخاطبة مجلس الوزراء، لإطلاق إسم الشهيد مجند أحمد جاب الله عبد الحميد على الدين، على مدرسة محلة الأمير الإعدادية المشتركة، بمسقط رأسه بقرية محلة الأمير في مركز رشيد.

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم السبت، لشقيق الشهيد، وقدمت واجب العزاء له، وأكدت التواصل مع أسرته وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لهم، لرد جزء من الجميل للشهيد الذي ضحى بروحه أثناء تأدية واجبة العسكري، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن في العملية الإرهابية التي وقعت، يوم الخميس 10 أغسطس الجاري، برفح في شمال سيناء.