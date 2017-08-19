أخبار عاجلة

أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن -
الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير -
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة -
شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق -
حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار -
كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة تخاطب "الوزراء" لإطلاق اسم شهيد على مدرسة بمسقط رأسه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة تخاطب "الوزراء" لإطلاق اسم شهيد على مدرسة بمسقط رأسه

04:09 م السبت 19 أغسطس 2017

المهندسة نادية عبده

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، مخاطبة مجلس الوزراء، لإطلاق إسم الشهيد مجند أحمد جاب الله عبد الحميد على الدين، على مدرسة محلة الأمير الإعدادية المشتركة، بمسقط رأسه بقرية محلة الأمير في مركز رشيد.

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم السبت، لشقيق الشهيد، وقدمت واجب العزاء له، وأكدت التواصل مع أسرته وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لهم، لرد جزء من الجميل للشهيد الذي ضحى بروحه أثناء تأدية واجبة العسكري، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن في العملية الإرهابية التي وقعت، يوم الخميس 10 أغسطس الجاري، برفح في شمال سيناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

    أخبار

  • محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز

    أخبار

  • بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس بالتدخل

    أخبار

  • نقل سكان منطقتين عشوائيتين إلى مساكن بديلة بالبحيرة

    أخبار

إعلان

a944b5406a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدراوي: السيسي يمتلك شعبية ومصداقية وأثبت أنه يعمل لصالح المواطن (فيديو)

بدراوي: السيسي يمتلك شعبية ومصداقية وأثبت أنه يعمل لصالح المواطن (فيديو)

نقابة الصحفيين تشكر السيسي لدعمه "الصحافة" وزيادة بدل الأعضاء​

نقابة الصحفيين تشكر السيسي لدعمه "الصحافة" وزيادة بدل الأعضاء​

بالصور - "الأعلى الصوفي" يبايع ترشيح السيسي لفترة رئاسة جديدة

بالصور - "الأعلى الصوفي" يبايع ترشيح السيسي لفترة رئاسة جديدة

علي الدين هلال: السيسي يريد تغيير خريطة مصر

علي الدين هلال: السيسي يريد تغيير خريطة مصر