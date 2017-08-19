حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، برئاسة الدكتورة عزيزة السيد رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة التعديات على طول الطريق بداية من نهاية شارع البلاستيك، وحتى الحدود المشتركة مع حي غرب، وذلك تمهيدًا لوضع ترسيم جديد للشارع وتوسعته.

وأشارت رئيس الحي، في تصريحات لها، اليوم السبت، إلى أن الطريق يعدّ من المحاور المهمة لحي شرق شبرا الخيمة، والتي جرى التعدي عليها.

وتمت الحملة بالتعاون مع حي شرق، وبمعاونه الجهات المعنية، يصاحبها قوات الأمن، مشيرًا إلى أن الحي مستمر في إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد أراضي الشعب.