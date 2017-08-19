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بالصور- "عمر" يعاني من ثقب بالقلب.. ووالده: "ابني بيموت كل يوم"

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مصراوي Masrawy

بالصور- "عمر" يعاني من ثقب بالقلب.. ووالده: "ابني بيموت كل يوم"

04:05 م السبت 19 أغسطس 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:"ابني بيتعذب قدام عيني كل يوم ومش عارف أعمله حاجه".. هكذا بدأ عبد الغفار متولي عبد الغفار، سائق، من مدينة بنها، حديثه لـ"مصراوي"، موضحًا أن مشكلته تتمثل في طفله ذي الخمسة أشهر، ومعاناته من ثقب في القلب."منذ ولادته وأنا بلف بيه كعب داير على جميع المؤسسات الصحية من أجل علاجه".. قالها الأب المكلوم، وأضاف أن البداية كانت بملاحظة وجود لون أزرق على فم الطفل، الأمر الذي أثار القلق بداخله وزوجته..وتابع الأب بنبرة حزينة: "على الفور ذهبنا به إلى مستشفى الصدر ببنها، واكتشفنا أن الصغير يعاني من ثقب بالقلب، ما يشكّل صعوبة في التنفس، وأنه مُعرض للوفاة في أي وقت".يضيف "عبد الغفار"، بعدها توجهنا لمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، والتي حوّلته للمستشفى الجامعي بالمدينة، وفي النهاية حُوّل إلى مستشفى بالقاهرة، حيث اكتشفنا أن الطفل لديه مشاكل معقدة في القلب، وذهبنا به إلى مؤسسات خيرية كثيرة وأطباء متخصصين في مشاكل القلب، بعد العلم بأن الطفل لديه مشكله كبرى في الشريان المسئول عن ضخ الدم والأكسجين للجسم، بالإضافة إلى انعكاس في الشرايين، وبحاجة إلى السفر للخارج من أجل إجراء عملية كبرى لإنقاذ حياته.وأكد والد الطفل، أن الصدمة الكبرى كانت عند إخباره من قِبل الأطباء أن تكلفة إجراء العملية بالخارج 40 ألف دولار، وهو الأمر الذي يعدّ فوق قدراته المادية بمراحل، حيث لم يستطع استيعاب ذلك الرقم الفلكي الذي لم يسمع عنه سوى في الأفلام، بحسب قوله.ويضيف والد الطفل، ذهبنا به إلى مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وأنهينا إجراء الفحوصات والكشوف الطبية اللازمة، ثم أخبرت في النهاية من قبل طبيب داخل المؤسسة، أنه لن يتم قبول إجراء عملية جراحية للطفل، قائلا لي: "لن نقبل بحالات نسبة نجاحها أقل من 80 %"، مشيرًا إلى أنه تلقى صدمة كبرى من ذلك الرد، حيث كان يعقد آمالاً كبيرة من أجل إجراء العملية لطفله، الذي يعاني ويتعذب يومًا تلو يوم.وناشد "والد الطفل"، وزارة الصحة، بالاهتمام بصحة الأطفال، وحث المسئولين ومؤسسات الخير على العمل على مساعدته لعلاج طفله وإجراء العملية الجراحية العاجلة له، مضيفًا بقوله: "إحساس صعب عندما أحمل طفلي بين يدي ولا أعلم إن كان سيستطيع أن يقاوم المرض، أم سيموت، مشيرًا إلى أن صغيره لم يعد قادرًا على تحمل الألم".

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مصراوي Masrawy

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