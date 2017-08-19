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المشدد 10 سنوات لمتهمين و5 لثالث في أحداث "الرصف" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

المشدد 10 سنوات لمتهمين و5 لثالث في أحداث "الرصف" بكفر الشيخ

04:01 م السبت 19 أغسطس 2017

محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم السبت، بمعاقبة "محمد ا.ر"، 51 عامًا، فلاح، و"السيد.م أ.ر.خ"، 21 عامًا فلاح، ويقيمان بحي أبو رخا ببندر بيلا، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهما 40 ألف جنيه، بواقع 20 ألف لكل منهما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وعلى "محمود.أ.أ.ر"، 17 عامًا، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا، ورامى شعيب، في أحداث القضية رقم 165 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم 912 لسنة 2013 كلي كفر الشيخ.

وكشفت أوراق القضية، استعراض المتهمين القوة أمام المجنى عليهم: "أحمد السعيد إبراهيم عبد السلام الجبالى، ومختار محمد كمال عبد السلام، ومحمد الشحات عبد الجواد السيد عبد الله، والسيد جميل محمود السيد عبد الله، وأنور جاد خميس جاد المولولى"، موظفين بمجلس مدينة بيلا، والتلويح لهم بالعنف، لترويعهم، وتخويفهم، بإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم.

جاء ذلك إثر اعتراض أحد المتهمين على إجراء مجلس مدينة بيلا، أعمال إنشاء طريق أمام أرضه الزراعية، ومرور المواطنين منه، مما أوغر صدره وباقى المتهمين من أقاربه، وأصدقائه، تجاه كل الأهالي الذين يسلكون ذلك الطريق، ويعملون على إتمامه فبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل جميع الموجودين في ذلك المكان.

وأكدت أوراق القضية أن المتهمين أعدوا جميعًا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية وطبنجات 9 مللي"، وذخائر، ولاحقوا المجنى عليهم، موجهين لهم عبارات التهديد، مطلقين وابلًا من الأعيرة النارية تجاههم قاصدين إزهاق ارواحهم، فيما ارتبطت هذه الجريمة بجنايات أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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