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القبض على هارب من 255 سنة سجن في الشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على هارب من 255 سنة سجن في الشرقية

03:59 م السبت 19 أغسطس 2017

القبض على هارب من 255 سنة سجن في الشرقية

أرشيفية

أ. ش. أ

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مسجل شقي خطر هارب من سجن "أبو زعبل" بأحكام بالإعدام شنقًا والسجن المشدد والمؤبد لمدد تصل إلى 255 عامًا.

ووردت معلومات إلى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تفيد بأن مسجل شقي خطر 39 عامًا من قرية "الديجوي" مركز بنها بمحافظة القليوبية، هارب من سجن أبو زعبل أثناء أحداث ثورة يناير 2011 يتردد على قرى مركز بلبيس للاختباء فيها حتى لايقع في قبضة الشرطة.

وكلف مدير الأمن، فريقًا من المباحث برئاسة اللواء محمد والي، مدير المباحث بسرعة ضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم أثناء محاولته التسلل بسيارته الملاكي لقرية "ميت حمل" مركز بلبيس، وتبين اتهامه في 23 قضية سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية ونصب واحتيال وصادر ضده 13 حكمًا جنائيًا، والسجن المشدد والمؤبد لمدد تصل إلى 255 عامًا، منها حكم بالإعدام، و8 أحكام بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 45 عامًا، وحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق .

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مصراوي Masrawy

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