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الكنيسي: ميثاق الشرف يتضمن عقوبات تصل لحبس الإعلاميين

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مصراوي Masrawy

الكنيسي: ميثاق الشرف يتضمن عقوبات تصل لحبس الإعلاميين

04:00 م السبت 19 أغسطس 2017

الكنيسي: ميثاق الشرف يتضمن عقوبات تصل لحبس الإعلاميين

حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين

كتبت- ياسمين محمد:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إنه كان يتمنى حضور أكبر من الإعلاميين في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول ميثاق الشرف الإعلامي، رغم الحضور والتجاوب الذي وصفه بالجيد.

وأضاف الكنيسي لمصراوي، أن الميثاق سيتضمن آليات تنفيذيه واضحة تضمن الالتزام به، موضحًا أن الميثاق يحدد عقوبات منها إنذار أو تحذير ثم إيقاف عن العمل تصل لستة أشهر، وإذا أصر الإعلامي على العمل فترة إيقافه يشطب نهائيًا من النقابة، وإذا مارس المهنة وهو مشطوب من جداولها يعد ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس.

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