الحديدي: لا بد من إطلاق ميثاق الشرف الإعلامي للحوار المجتمعي

كتبت- هاجر حسني:

قالت منى الحديدى، رئيس لجنة صياغة ميثاق الشرف الإعلامي بنقابة الإعلاميين، إن اللجنة سنناقش التوصيات وترى ما سيتم الاستعانة به لتعديل الميثاق.

وأضافت لمصراوي، أن عدم حضور شخصيات إعلامية بارزة لم يكن مشكلة لكن الأهم هو إطلاق الميثاق للحوار المجتمعي، ومن ثم اهتمام الإعلام به وعرضه للنقاش.

وتابعت أنه من الوارد أن يتم الاستعانة بأية مقترحات يتم طرحها من خلال الإعلام.