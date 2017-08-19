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مانشستر يونايتد يُمطر شباك سوانزي برباعية في البريميرليج (فيديو)

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مانشستر يونايتد يُمطر شباك سوانزي برباعية في البريميرليج (فيديو) مانشستر يونايتد يُمطر شباك سوانزي برباعية في البريميرليج (فيديو)

التحرير

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تغلب نادي مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو على نظيره سوانزي سيتي، برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب الحرية.

وأحرز أهداف اللقاء من جانب مانشستر يونايتد إيرك بايلي في الدقيقة 45، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 80، وبول بوجبا في الدقيقة 82، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 84.

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بتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد  رصيده للنقطة 6 ليتصدر البريميرليج، بينما ظل سوانزي سيتي بقيادة مدربه بول كليمنت في المركز الـ11 برصيد نقطة.

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التحرير

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