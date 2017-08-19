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«صلاح» على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة كريستال بالاس

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«صلاح» على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة كريستال بالاس «صلاح» على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة كريستال بالاس

التحرير

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أعلن يورجين كلوب عن تشكيل ليفربول الذي سيواجه كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفليد.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء اليوم، حيث فضل المدرب الألماني منح الفرصة للمهاجم الإنجليزي دانيل ستورديج، وفيما يلي تشكيل الريدز لمواجهة اليوم:

مينيوليه- جوميز- ماتيب- كلافان- روبرتسون- هندرسون- ميلنر- فينالدوم- ماني- فيرمينو- ستوريدج

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ويتوجد على مقاعد البدلاء كل من كاريوس ولوفرين وفلاناجان وكان وصلاح وسولانكي وأوريجي.

الجدير بالذكر أن ليفربول تعادل في مباراة الجولة أمام واتفورد بنتيجة 3-3، بينما خسر كريستال بالاس على ملعبه أمام هدرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة.

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التحرير

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