الشرطة الفنلندية : مستوى التحذير من الإرهاب لم يتغير

هلسنكي ( دب ا)

ذكرت الشرطة الفنلندية ، اليوم السبت، أن مستوى التحذير الوطني من الإرهاب لم يتغير في أعقاب هجوم طعن أدى إلى مقتل شخصين.

ورفع جهاز الاستخبارات الأمني الفنلندي (سوبو) مستوى التحذير في شهر يونيو إلى المستوى الثاني على مقياس جديد من أربع مستويات .

وقال انتى بيلتارى، رئيس سوبو، للصحفيين في هلسنكي إن أحدى القضايا الرئيسية، في التحقيق في عملية الطعن في مدينة توركو الساحلية، هي تحديد ما إذا كان تنظيم داعش مرتبط بها.