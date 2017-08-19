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الشرطة الفنلندية : مستوى التحذير من الإرهاب لم يتغير

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مصراوي Masrawy

الشرطة الفنلندية : مستوى التحذير من الإرهاب لم يتغير

03:49 م السبت 19 أغسطس 2017

الشرطة الفنلندية : مستوى التحذير من الإرهاب لم يتغير

الشرطة الفنلندية

هلسنكي ( دب ا)

ذكرت الشرطة الفنلندية ، اليوم السبت، أن مستوى التحذير الوطني من الإرهاب لم يتغير في أعقاب هجوم طعن أدى إلى مقتل شخصين.

ورفع جهاز الاستخبارات الأمني الفنلندي (سوبو) مستوى التحذير في شهر يونيو إلى المستوى الثاني على مقياس جديد من أربع مستويات .

وقال انتى بيلتارى، رئيس سوبو، للصحفيين في هلسنكي إن أحدى القضايا الرئيسية، في التحقيق في عملية الطعن في مدينة توركو الساحلية، هي تحديد ما إذا كان تنظيم داعش مرتبط بها.

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