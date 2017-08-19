داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم طعن شرقي روسيا
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم طعن شرقي روسيا
03:48 م السبت 19 أغسطس 2017
تنظيم داعش
موسكو (د ب ا)
أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم الطعن، الذي وقع شرقي روسيا صباح اليوم السبت، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
كانت لجنة تحقيق روسية قد أفادت أن رجلا طعن ثمانية اشخاص في وسط مدينة سورجوت شرقي روسيا اليوم السبت.
واضافت أنه تم اطلاق النار على المهاجم وقتله .
وقبل إعلان داعش المسؤولية، قالت الشرطة الروسية إنها لا ترجح وجود دوافع إرهابية وراء هجوم الطعن، مضيفة أن منفذها قد يكون مضطربا نفسيا.
وقال مسؤولون أمنيون إنه تسنى تحديد هوية الجاني، وهو من السكان المحليين، فيما يجري التحري بشأن معلومات تفيد بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية
وسورجوت مدينة يبلغ تعداد سكانها نحو 300آلف نسمة، وهي مركز صناعة النفط في سيبيريا.
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