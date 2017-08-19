بالصور.. 2 مليار و800 ألف جنيه تكلفة إنشاء محطة معالجة صرف ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء هاني عمر، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية، اليوم السبت، إن تكلفة إنشاء محطة الصرف الصناعي ببورسعيد بمرحلتيها تبلغ 2 مليار و800 ألف جنيه، بهدف حماية الإنسان والكائنات الحية والبحرية من الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنشأ عن صرف المخلفات السائلة في بحيرة المنزلة.

وأشار "عمر"، خلال المؤتمر الصحفي للمشروع بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحطة تهدف إلى معالجة 60 ألف متر مكعب يوميًا من الصرف الصحي والصناعي الناتج عن حوالي 300 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بتكنولوجيا عالية، منوهًا إلى أن المشروع يوفر حوالي 250 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 750 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف "عمر" أن المصانع الجديدة الجاري إنشائها أو المزمع البدء في إنشائها بالمستقبل، ومنها مشروع الـ118 مصنعًا ستخرج حوالي 15 ألف متر مكعب يوميًا من المخلفات الصناعية، مشيرًا إلى صرف من 30 إلى 35 ألف متر مكعب مخلفات يوميًا من 132 مصنعًا بالمنطقة الصناعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المعدات التى تستخدم فى المشروع هولندية وألمانية، ومن المقرر إسناد الأعمال الإنشائية لشركة المقاولون العرب بتكلفة 229 مليون جنيه مبدئيًا.