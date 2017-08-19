ميثاق الشرف الإعلامي قيد الحوار .. مقترح بضم الأزهر والتنسيق مع "الأعلى للإعلام"
ميثاق الشرف الإعلامي قيد الحوار .. مقترح بضم الأزهر والتنسيق مع "الأعلى للإعلام"
03:42 م السبت 19 أغسطس 2017
سوزان القليني عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتبت - هاجر حسني:
اقترحت سوزان القليني، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنسيق بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذا الميثاق.
وأضافت خلال كلمتها في افتتاح الحوار المجتمعي حول ميثاق الشرف الإعلامي، اليوم السبت، أن الميثاق رائع بكامل بنوده، ووجود تنسيق سيضمن محاسبة غير الملتزم.
من جانبه، قال حمدي الكنيسي، إن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية وتنسيقية، والنقابة لديها آليات لمحاسبة غير الملتزمين، فيما يملك المجلس الأعلى صلاحيات محاسبة المؤسسات وهذا واضح بنص القانون.
وحول أحد المقترحات بإنشاء لجنة تضم في عضويتها الأزهر الشريف، قال الكنيسي إن كل المقترحات محل دراسة وسيتم مناقشته.
وقالت رشا نبيل، مذيعة، إنه لابد من التكاتف لإصدار قانون تداول المعلومات حتى يستطيع الإعلامي العمل وفق قانون يمكنه من الحصول عليها.
واقترح أحد المشاركين ضرورة وجود لائحة تنفيذية وليس مجرد توصيات تصدر عن الحوار المجتمعي، مقترحًأ إضافة جزء للبند الخاص بالواجبات فيما يخص الامتناع عما يبث ويكرس لثقافة العنف والكراهية أن يضم لها جملة وما يخل بثقافة المجتمع.
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