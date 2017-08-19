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شاب مصاب بشلل نصفي في سوهاج يحلم بوظيفة: «نفسي أعيش»

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شاب مصاب بشلل نصفي في سوهاج يحلم بوظيفة: «نفسي أعيش» شاب مصاب بشلل نصفي في سوهاج يحلم بوظيفة: «نفسي أعيش»

التحرير

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داخل غرفة صغيرة بمنزل من الطوب الأبيض يضرب الفقر أركانه، يقطن "إسلام" مع أسرته المكونة من 8 أفراد بمركز شطورة بمحافظة سوهاج، يعاني من شلل نصفي جراء عملية جراحية.

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الشاب صاحب الـ23 سنة، خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم في المخ، نتج عنها شلل نصفي هرمي بالجانب الأيمن، يستلزم جلسات علاج طبيعي بجانب أدوية شهريا بينما يتقاضى على 300 جنيه كمعاش من الدولة "ما يكفوش أسبوع".

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يقول "عباس"، في حديثه لـ"التحرير"، إنه تقدم لشغل وظائف عدة على مدار السنوات الماضية، لكن لم يحصل على أي فرصة ضمن نسبة الـ5 % المخصصة لمتحدي الإعاقة.

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"العمر بيجري محتاج أكون أسرة" يوضح "إسلام" أنهم يحصلون على مياه الشرب من مناطق بعيدة، إضافة إلى تكاليف علاج والديه، مما اضطره للعمل رغم إعاقته؛ ليساهم في احتياجات المنزل، مناشدا المسؤولين بتوفير فرصة عمل له قائلا: "مش هينفع كده.. نفسي أعيش زي أي شاب".

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التحرير

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