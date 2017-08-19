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بدء اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة

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بدء اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة بدء اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة

التحرير

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بدأ اجتماع وزراء خارجية والأردن وفلسطين، عصر اليوم السبت، في قصر التحرير بالقاهرة، الذي يأتي في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام.

ويشارك فى الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

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ويأتى انعقاد الاجتماع على ضوء حرص الدول الثلاث، باعتبارها الدول الرئيسية المنخرطة إقليميًا في تنسيق جهود دعم القضية الفلسطينية، على تقييم الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد الأخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، والاطلاع على آخر المستجدات السياسية والأمنية، فضلًا عن التشاور والتنسيق فيما بينها قبيل زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة، والذي يضم المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشئون الاستراتيجية. 

ومن المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماع.

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التحرير

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