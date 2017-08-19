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فقر الخدمات ومخالفة القانون يكتبان نهاية 5 أشخاص صعقا بالكهرباء في أسيوط

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فقر الخدمات ومخالفة القانون يكتبان نهاية 5 أشخاص صعقا بالكهرباء في أسيوط فقر الخدمات ومخالفة القانون يكتبان نهاية 5 أشخاص صعقا بالكهرباء في أسيوط

التحرير

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أسيوط ـ محمد ممدوح:

على بعد 65 كم من مدينة أسيوط، اتشحت قرية أمشول التابعة لمركز ديروط بالسواد، الحزن يسكن البيوت والقلوب على حد سواء، يحاول الجميع استجماع قواهم التي خارت بسبب الحادثة التي راح ضحيتها 5 أشخاص صعقا بالكهرباء بينهم 4 من أسرة واحدة.

تحريات المباحث أشارت إلى أنه أثناء محاولة ترزي انتشال حفيده من ترعة أمام منزله تعرض لماس كهربائي، وحاول أفراد أسرته إنقاذه فلقوا مصرعهم واحدا تلو الآخر.

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مصدر بشبكة كهرباء ديروط أرجع الحادث إلى التوصيلات غير القانونية (2 كابل بقطر 8 مم ألومنيوم داخل ماسورتين إحداهما حديدية والآخرى بلاستيك مارتين أعلى مروى مائي).

في المقابل، يقول جورجي تادرس، أحد الأهالي، إنهم لم يخالفوا القانون "الوزارة بتحصل على رسوم ممارسة نظير توصيل الكهرباء"، مستنكرا "إزاي نعيش من غير كهرباء!".

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يوضح "م. ر."، أحد الأهالي، أن القرية تفتقر إلى العديد من الخدمات، مؤكدا أن عدم اهتمام المسؤولين بمد خطوط الكهرباء للقرية، دفعهم إلى التوصيلات غير الآمنة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنهم قاموا بتوصيل الكهرباء من أحد الكابلات مرورا بترعة، وصولا إلى منازلهم لقلة الإمكانات والخدمات.

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بدوره، أكد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مدينة ديروط، أنه تم رفع السلك الذي تسبب في الحادث، مشددا على مخالفة الأهالي وتوصيلهم الكهرباء بطريقة عشوائية؛ لأن منازلهم مخالفة.

وأشار مصدر بشركة الكهرباء إلى أنه سيتم محاسبة المخالفين، لافتا إلى أنه تم تحرير محاضر واستكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

 

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