أخبار عاجلة

أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن -
الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير -
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة -
شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق -
حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار -
كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«لجنة أراضى الدولة» توافق على إحالة 18 حالة جديدة إلى قاضي التحقيقات

Google+ Print
«لجنة أراضى الدولة» توافق على إحالة 18 حالة جديدة إلى قاضي التحقيقات «لجنة أراضى الدولة» توافق على إحالة 18 حالة جديدة إلى قاضي التحقيقات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه قانونيا بشأنهم، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب حرص اللجنة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة.

وأضاف محلب أنه فى الوقت الذى تحيل فيه اللجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون.

شاهد أيضا

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي، تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضى اللواء عبد الله عبد الغني، عن موقف البنك المركزى من اقتراح قيام البنوك بسداد مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن

أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن

الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير

الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير

كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر

كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر

برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا