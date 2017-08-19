مرتضى منصور يعلن تفاصيل لائحة الزمالك الجديدة

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أعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر الفارس الأبيض، عن اللائحة الاسترشادية قبل الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس الزمالك، إن اللائحة تنص على أن تشكيل المجلس يتكون من رئيس للنادي ونائبين، أحدهما للشئون الرياضية والآخر للشئون المالية، بالإضافة إلى أمين صندوق و5 أعضاء مجلس إدارة.

وأردف مرتضى منصور: أما بخصوص بطلان الأصوت فيكون حسب البند في الانتخابات وهو أمر منفصل، مؤكدا أنه من الممكن أن يكون البطلان خاصا باختيار الرئيس ولكن الأعضاء صحيح.

وأكد رئيس نادي الزمالك أن أي شطب في بطاقة الانتخابات أو وضع إشارة تدل على العضو أو اختيار أكثر من العدد المطلوب في الترشيح كاختيار 6 أعضاء يبطل الصوت، وفي حالة اختيار 4 يكون الصوت صحيحًا.

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