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مرتضى منصور يعلن تفاصيل لائحة الزمالك الجديدة

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مرتضى منصور يعلن تفاصيل لائحة الزمالك الجديدة مرتضى منصور يعلن تفاصيل لائحة الزمالك الجديدة

التحرير

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أعلن مرتضي منصور، رئيس نادي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر الفارس الأبيض، عن اللائحة الاسترشادية قبل الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.                      

وقال رئيس الزمالك، إن اللائحة تنص على أن تشكيل المجلس يتكون من رئيس للنادي ونائبين، أحدهما للشئون الرياضية والآخر للشئون المالية، بالإضافة إلى أمين صندوق و5 أعضاء مجلس إدارة.                                         

وأردف : أما بخصوص بطلان الأصوت فيكون حسب البند في الانتخابات وهو أمر منفصل، مؤكدا أنه من الممكن أن يكون البطلان خاصا باختيار الرئيس ولكن الأعضاء صحيح.                            

وأكد رئيس نادي الزمالك أن أي شطب في بطاقة الانتخابات أو وضع إشارة تدل على العضو أو اختيار أكثر من العدد المطلوب في الترشيح كاختيار 6 أعضاء يبطل الصوت، وفي حالة اختيار 4 يكون الصوت صحيحًا.

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وكشف مرتضى منصور عن شروط الترشح لانتخابات النادي القادمة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده بمقر النادي للكشف عن اللائحة الجديدة للفارس الأبيض. (طالع التفاصيل)

وكان مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، قد أعلن عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي القادمة. (طالع التفاصيل)

وحمل رئيس نادي الزمالك تراجع نتائج الفريق الكروي الأول خلال الموسم المنتهي، سواء بالدوري والكأس والبطولة الإفريقية والعربية، إلى ما وصفه بالسحر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر النادي للكشف عن اللائحة الجديدة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن مرتضى منصور، قد ناشد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مد انعقاد الجمعية العمومية لمدة 3 ساعات. (طالع التفاصيل)

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التحرير

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