مرتضى منصور يكشف عن شروط الترشح لانتخابات الزمالك

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كشف مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، اليوم السبت، عن شروط الترشح لانتخابات النادي القادمة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده بمقر النادي للكشف عن اللائحة الجديدة للفارس الأبيض.

وستكون شروط الترشح كما يلي:

- أن يكون مرشح مصري الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

- أن يكون حسن سير والسمعة.

- أن يكون مضت على عضويته 7 سنوات وسدد الرسوم.

- أدي الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء.

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- أن لا يكون قد سبق عليه حكم جنائي.

- أن لا يكون قد سبق وحكم عليه بقانون الرياضة الجديد.

- يلتزم المرشح بإجراء تحليل في أحد المستشفيات الحكومية المعتمدة بصحبة مندوب الجهة الإدارية لإجراء تحليل المخدرات.

كما أكد منصور أن اللائحة الجديدة ستتضمن "أي حد في مجلس الإدارة يقدم استقالته تقبل فورًا دون مناقشتها أو العدول عنها، كما أن اجتماعات مجلس الإدارة ستكون مرة في الشهر، وسيتم إلغاء المكتب التنفيذي".

وكان قد أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي القادمة. (طالع التفاصيل)

وحمل رئيس نادي الزمالك تراجع نتائج الفريق الكروي الأول خلال الموسم المنقضي سواء بالدوري والكأس والبطولة الإفريقية والعربية إلى ما وصفه بالسحر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر النادي للكشف عن اللائحة الجديدة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن مرتضى منصور، ناشد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مد انعقاد الجمعية العمومية لمدة 3 ساعات. (طالع التفاصيل)