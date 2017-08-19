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إحالة أوراق سائق اغتصب طفلة للمفتي.. و15 سبتمبر النطق بالحكم

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مصراوي Masrawy

إحالة أوراق سائق اغتصب طفلة للمفتي.. و15 سبتمبر النطق بالحكم

03:37 م السبت 19 أغسطس 2017

إحالة أوراق سائق اغتصب طفلة للمفتي.. و15 سبتمبر النطق بالحكم

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار فرغلي محمد مخلوف، اليوم السبت، بإحالة أوراق سائق لفضيلة المفتي، في اتهامه باختطاف وهتك عرض طفلة، وحددت جلسة 15 سبتمبر، للنطق بالحكم، بعد ورود تقرير المفتي.

كان المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال "أحمد. ع" المتهم الأول، 28 سنة سائق، لاتهامه بخطف الطفلة "إ. ج "، كرها عنها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بقيادته، تحت تهديها بالسلاح الأبيض لعدم الاستغاثة بالمارة، أو المقاومة حتى وصل مسكنه فاستطاع بذلك بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وبلغ بذلك مقصده وهتك عرضها وظلت محتجزة 24 ساعة.

وأكد قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث واقعا واخرين المجني عليها إسراء جمعة، عقب دعوة المتهم الأول لهم لمحل اختطاف المجني عليها بمسكنه، فتناوبوا مواقعتها كرها، وأن المتهمة الرابعة، واخرى مجهولة ساعدت المتهم الأول في مواقعة المجني عليها استجابة لرغبته للكشف عن عذرية المجني عليها بان اخبراه بان المجني عليها ثيب على عكس ما تم إثباته بحسب تقرير الطب الشرعي.

أكدت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أنها أثناء ذهابها لشراء ملابس من محل بإمبابة، اقتادها المتهم الأول تحت تهديد السلاح الأبيض " مطواة قرن غزال"، إلى شقته عنوة وطلب من المتهمة الرابعة الكشف على عذريتها وتناوب هو وباقي المتهمين مواقعتها واحتجزوها 24 ساعة.

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