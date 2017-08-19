استمرار التحفظ على سائق الأتوبيس المتهم في حادث "السخنة"

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، اليوم السبت، استمرار التحفظ على سائق السيارة الميني باص، لاستكمال التحقيق معه في اتهامه بالتسبب في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "القطامية - السخنة"، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 64 آخرين.

وكان فريق من نيابة عتاقة الجزئية، انتقل للمستشفى واستمع لشهادات المصابين، ثم أمروا بنقل السائق المتهم "علاء الدين.ن"، 42 عامًا، لمقر النيابة لاستكمال التحقيق معه، في اتهام الركاب له.

وكان المصابون من مستقلي الميني باص قيادة المتهم، ذكروا في تحقيقات النيابة أنهم جميعًا من عائلة واحدة، وأن السائق كان يغالبه النوم، ووضع رأسه على عجلة القيادة أكثر من مرة، ثم انطلق فجأة مسرعًا واصطدم بالحائط الخرساني.

وأضاف الشهود أنه حينما حاول إعادة مسار السيارة مرة أخرى اصطدم بالأتوبيس الآخر، وانقلب على جانبه، متهمين "علاء الدين.ن" 42 سنة، سائق الأتوبيس "الميني الباص"، بالتسبب في سقوط قتلى ومصابين.

بينما ذكر المصابون في الأتوبيس الآخر، أنهم شعروا بصدمة قوية من الخلف، تسبب في انقلاب الأتوبيس والاندفاع على جانبه لمسافة تزيد عن 100 متر.

ووجه المصابون وشهود العيان اتهامًا للسائق بالتسبب في إصابتهم، ووفاة 5 أشخاص من ذويهم، واستمر التحقيق مع المتهم بمقر النيابة قرابة ساعتين، إلا أن الإعياء غلبه وحال دون استكمال التحقيق، كونه مصابًا بكسر في عظم الفك والوجنة.

وقال مصدر قضائي مسؤول، إن النيابة لم تصدر قرارًا بحبس المتهم، نافيًا ما تردد على الموقع الإخبارية في ذلك الشأن، وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن المتهم يتلقى العلاج تحت الحراسة بقسم الملاحظة الرجالي بمستشفى السويس العام، وستستكمل النيابة التحقيق معه، فور تحسن حالته وقدرته على الاستجابة، مشيرًا إلى ان السائق لم ينكر التهم الموجهة إليه.

وكان طريق "السخنة - القطامية"، شهد، أمس الجمعة، تصادم أتوبيس يستقله 25 شخصًا من أسرة واحدة، كانوا في طريقهم لقضاء اليوم بأحد الشواطئ الخاصة بالسحنة، بأتوبيس تابع لشركة سياحة يستقله 50 راكبًا بينهم موظفين بالشركة المصرية للاتصالات، كانوا في طريقهم إلى الغردقة. وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 64 آخرين، تماثل 53 منهم للشفاء، وغادروا المستشفيات.