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"الزملوط" يناقش استغلال موارد صندوق خدمات الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

"الزملوط" يناقش استغلال موارد صندوق خدمات الوادي الجديد

03:28 م السبت 19 أغسطس 2017

جانب من الاجتماع

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماع مجلس إدارة صندوق خدمات المحافظة، بحضور جميع أعضاء المجلس.

ناقش الاجتماع، ميزانية الصندوق وآليات الصرف به، وكيفيه استغلال الموارد المتاحة فيما يخدم التنمية على أرض المحافظة. ووجه المحافظ بضرورة مخاطبة هيئة التنمية الصناعية، لتحمل نفقات صيانة المنطقة الصناعية، إذ يجري توريد 50% من إيرادات الصندوق للمحافظة أسوة بباقي المحافظات.

كما وجه "الزملوط" بسرعة الانتهاء من تركيب ميزاني "بسكول"، أحدهما بالنقب والآخر بالداخلة "غرب الموهوب"، في موعد غايته 15 سبتمبر، وتشديد العقوبات للسيارات المتهربة من دفع رسوم المقررة على خروج الحاصلات الزراعية، وسرعة الانتهاء من أعمال اللجنة المكلفة بتحديد محصول البلح هذا العام.

وكلّف "الزملوط" الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة برفع كفاءة إحدى الاستراحات الخاصة بالصندوق واستغلالها في استضافة ضيوف المحافظة، بهدف ترشيد الإنفاق، ودراسة رفع كفاءة وتطوير عنابر البستان، لاستغلالها كثلاجات ومخازن إضافية لتخزين محصول البلح بها لصالح مجمع تمور المحافظة.

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