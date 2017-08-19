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مبابي يقترب من باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو

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مبابي يقترب من باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو مبابي يقترب من باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو

التحرير

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أنهى موناكو الفرنسي اتفاقه لبيع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بمبلغ خيالي يصل إلى 200 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن موناكو الفرنسي لم يستطع مقاومة أموال باريس سان جيرمان، الذي عرض 180 مليون يورو إضافة إلى 20 مليونًا كمتغيرات، من أجل ضم مبابي.

وأوضحت، أن اللاعب سيحصل على 18 مليون يورو صافية من الضرائب سنويًا، بعقد يمتد لـ5 سنوات، ليصبح ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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وذكرت الصحيفة أنّ ريال مدريد كان سيمنح اللاعب 7 ملايين يورو سنويًا فقط، كما أنّ مبابي خرج من حسابات ليوناردو جارديم مدرب موناكو، ولم يشارك في مباراة أمس أمام ميتز.

وأشارت إلى أن سان جيرمان تخلى عن بليس ماتويدي إلى يوفنتوس، وقد يسمح لأنخيل دي ماريا ودراكسلر بالرحيل، كما أنّه سيحصل على 621 مليون يورو خلال السنوات المقبلة من عقود الرعاية، لتجنب الوقوع في أزمة مع قانون اللعب النظيف.

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التحرير

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