بالصور.. محافظ القليوبية يكرّم أوائل الشهادات العامة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كرّم اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم السبت، 101 طالب من أوائل الشهادات العامة بالمحافظة، وذللك في احتفالية كبرى بقصر ثقافة بنها.

حضر الاحتفالية طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والعقيد أحمد الحديدي، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية، ووكلاء الوزارات، ومديري العموم والإدارات، ومجلس الامناء وأولياء أمور أوائل الطلاب.

وجرى تسليم الطلاب المتفوقين شهادات تقدير لكل طالب ومبلغ مالي وجهاز تابلت.

وهنأ اللواء محمود عشماوي أوائل الطلاب، على تفوقهم، مؤكدًا أنهم فخر لكل مواطني القليوبية، مناشدًا الطلاب بالتسلح بالعلم والمعرفة، للمشاركة في إحداث تنمية حقيقية على أرض مصر الحبيبة.

ووجه وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب بضرورة الحفاظ على تفوقهم الدراسي، وخاصة أن بعضهم حصلوا على الدرجات النهائية، قائلًا: "الثبات على القمة أصعب من الوصول إليها".