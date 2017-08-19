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"قائدي القطارات": انتهاء أزمة "التأخيرات" بعد تدخل وزير النقل ورئيس السكة الحديد

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مصراوي Masrawy

"قائدي القطارات": انتهاء أزمة "التأخيرات" بعد تدخل وزير النقل ورئيس السكة الحديد

03:23 م السبت 19 أغسطس 2017

كتب- عبد الله قدري:أعلن مصطفى شكري رئيس رابطة قائدي القطارت، انتظام حركة قطارات السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، بعد أزمة التأخيرات التي طالت القطارات عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي أسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصًا وإصابة العشرات.وقال شكري في تصريحات لمصراوي، صباح اليوم السبت، إن جميع القطارات ستبدأ في العمل بمناسبة عيد الأضحى، بعد تدخل وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ورئيس الهيئة المهندس سيد سالم، ووعده لهم بجلب قطاع غيار جديدة للجررات.وأضاف شكري: "هنشغل القطارات على قدر المستطاع عشان نوصل الناس بآمان، واحنا عند وعدنا وهنمشي المنظومة"، مضيفًا: القطارات ستسير وفق جداول التشغيل المخصصة لها، بعد وجود وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، وسط السائقين، ما ساهم في رفع روحهم المعنوية خاصة بعد حادثة خورشيد.من جهته، عقد وزير النقل اجتماعًا مع عمال ورش السكة الحديد، وطالبهم بانتظام العمل في اقسام الورشة المختلفة، حيث أكد على ضرورة الالتزام التام بعدم خروج القطارات إلابعد التاكد التام من سلامة حالتها الفنية كما التقى بعدد من العاملين بالورشة وطلب منهم بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات افضل لجمهور المسافرين من الركاب.ووجه عرفات رئيس وقيادات السكك الحديدية بتوفير قطع الغيار المطلوبة بشكل عاجل، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير ورش الهيئة بشكل شامل وفق جدول زمني محدد لزيادة انتاجيتها ولكي تساهم في تطوير وتحسين أسطول السكك الحديدية.وفور توليه رئاسة هيئة السكة الحديد، زار المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة، مركز تشغيل السائقين وتحدث معهم واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، وطلب منهم بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لانتظام حركة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.في نفس السياق، قال المهندس رضا أبو هرجة المتحدث باسم السكة الحديد لمصراوي، أن الهيئة تسعى لحل أزمة التأخيرات، وأن هذه الأزمة ستنتهي تدريجيًا، موضحًا أن التأخيرات الحالية على السكة الحديد لا تتجاوز 20 دقيقة.كان وزير النقل الدكتور هشام عرفات وافق على صرف منحة لجميع العاملين بالهيئة والمقدرة بمبلغ 650 جنيهًا، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، ومن المقرر أن تصرف المنحة خلال أيام.

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مصراوي Masrawy

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