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وزير التموين: نتيح الخبز المدعم لأكثر من 85% من السكان

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وزير التموين: نتيح الخبز المدعم لأكثر من 85% من السكان وزير التموين: نتيح الخبز المدعم لأكثر من 85% من السكان

مصراوي Masrawy

وزير : نتيح الخبز المدعم لأكثر من 85% من السكان

03:21 م السبت 19 أغسطس 2017

وزير التموين: نتيح الخبز المدعم لأكثر من 85% من السكان

الدكتور علي مصيلحي مع المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تتيح الدعم في الخبز لأكثر من ٨٥٪‏ من سكانها، وأن ٧٩ مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم السبت، أن استهلاك مصر من القمح يبلغ ١٦.٥ مليون طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهلك نحو ٩ ملايين طن، وأن أكثر من 7 ملايين طن قمح يتم توزيعه على السوق.

وأوضح أنه استعرض مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، استراتيجية للمناطق اللوجستية والتجارة الداخلية، وأنه سيعقد يوم الاثنين مؤتمرا صحفيا لإعلان المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي، الذي يتضمن نحو ١٣٠٠ منفذ.​

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مصراوي Masrawy

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