الأزهر يعلن حاجته لشغل وظائف قيادية

كتب ـــ محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل وظائف قيادية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م.

وطالب الأزهر، الراغبين في شغل هذه الوظائف الاطلاع على الاشتراطات الخاصة بها، بلوحة الإعلانات بمقر ديوان المشيخة بحديقة الخالدين بالدراسة.

وطالب الأزهر المتقدمين للوظائف، باستيفاء نموذج التقدم للوظائف القيادية، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، أو من الإدارة العامة للشئون الوظيفية، على أن يرفق به ما يلي:

بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

بيان مستقل عن اقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

3- عدد 3 صور شخسية حديثة .

4- صورتين من بطاقة الرقم القومي.

وتقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بسكرتارية مكتب شيخ الأزهر بمقر المشيخة بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة لمدة 15 يوما تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2017م ، تستقطع منها أجازة عيد الأضحى المبارك، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة أو التي ترد بالبريد أو التى تسلم قبل أو بعد الميعاد المحدد للإعلان.​