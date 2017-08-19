حالات تضطر فيها الزوجة تخطي أزمة خيانة زوجها..تعرف عليها

كتبت- ميادة وسام:

تعتبر خيانة الزوج من أكثر الأشياء التى تؤذى المرأة نفسياً وعلى أساسها تنهار الأسرة في كثير من الأحيان، ولكن على الجانب الآخر هناك حالات تتجاوز فيها الزوجة لظروف أخرى.

قال الدكتور جمال فرويز استشارى الصحة النفسية ان قرار االانفصال بسبب الخيانة يحتاج للتفكير ملياً خاصة وأن هناك 4 حالات تضطر فيهم الزوجة لتخطي الأزمة وهي:

1-الحب الشديد للزوج

يعتبر حب الزوجة الشديد لشريك حياتها من أقوى الأسباب التى تجعلها تتقبل شخصيته بكل عيوبها .

2-الأطفال

وجود أطفال يجعل المرأة تفكر كثيرا قبل خطوة الانفصال، حرصا على تربية أبنائها في أسرة متماسكة، لكى ينمو بطريقة سوية.

3-الخوف من مواجهة المجتمع

تضطر الزوجة فى الاستمرار مع زوجها خوفا من نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، أو من نفوذ زوجها،وعدم دعم عائلتها لها.

4-الظروف الاقتصادية

يعتبر سوء الظروف الاقتصادية وعدم وجود مصدر دخل مستقل بالمرأة، من الأسباب التى تجعلها ترفض الطلاق، خاصة إذا كان المستوى الإقتصادى الذى تعيش فيه مع زوجها مرتفع.