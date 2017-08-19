قرار وزاري بإضافة اختبارات وفحوصات طبية جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 02:38 م السبت 19 أغسطس 2017

أكاديمية الشرطة

كتب- أحمد أبو النجا:نشرت الجريدة الرسمية في إصدارها الجديد اليوم السبت، قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، رقم 133 لسنة 1983 بإضافة عدد من الفحوصات للطلاب المرشحين للالتحاق بكلية الشرطة.وتضمنت الفحوصات تحاليل: "تحليل الإيدز، السكر التراكمي، صورة دم كاملة، تحليل هرمونات الغدة الدرقية ( t3-t4-tsh)، تحليل أنزيم تكسير العضلات (cpk).كما تضمن القرار إضافة اختبارات نفسية :"تقييم سمات الشخصية، قائمة مينيسوتا المتعددة المراحل(minnesota muliphasic inventory)، واختبار أيزنيك لاستبيان الشخصية (eysnek personality puestionnare) ".وأشار القرار، إلى أن هذه الفحوصات تتم بعرفة وزارة الداخلية وعلى نفقتا في جهات طبيبة معتمدة.كان اللواء أحمد العمري مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أعلن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، قائلاً إن من بين شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أن يكون طالب الالتحاق، مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن الطالب سيتوجه عند حضوره للكلية إلى منافذ تحصيل قيمة الدمغات والرسوم، ثم إلى لجنة تسليم الإقرارات ونموذج القدرات، ويتسلم بطاقة التردد المختومة بخاتم اللجنة والمثبت بها الرقم السري الخاص به، والذي سيتواصل به مع موقع الكلية، ثم يتوجه لأداء امتحان القدرات في اليوم الذي سبق واختاره.وأوضح أنه لمعرفة نتيجة امتحان القدرات يدخل الطالب على موقع أكاديمية الشرطة عن طريق الرقم السري، وفى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع ثلاثة مواعيد يختار أحدها لكشف المقاس والقوام المخصص له وتعليمات الحضور، فيما يقوم عقب إجراء الكشف بالدخول على الموقع عن طريق الرقم السري أيضا لمعرفة نتيجته. وقال اللواء العمري، إنه في حالة نجاح الطالب تظهر له رسالة تهنئة مع 3 مواعيد يختار أحدها لإجراء الكشف الطبي وتعليمات الحضور، وفى حالة رسوبه في كشفي القوام والطبي يحق له الإعادة، ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيا مع تعليمات التقدم بطلب التظلم، وتسدد الرسوم الخاصة بالتظلم عند حضور الطالب لجلسة التظلم.وأضاف أنه في حال نجاح الطالب في الكشف الطبي يقوم بتحميل الملف الخاص به من خلال موقع الأكاديمية وطباعته 4 نسخ؛ حيث يقوم باستيفاء جميع النسخ والتوقيع عليها وولى أمره، وتسليم النسخ الأربع لرئيس اللجنة مرفقا بها اسطوانة مدمجة (سي دي) عليها ذات البيانات السابقة، على أن يقوم رئيس اللجنة بعد مراجعته لملف الطالب بتحديد ميعاد الاختبار النفسي، والذي لا يحق للطالب في حالة رسوبه فيه طلب إعادته، ثم يتم تحديد ميعاد الاختبار الرياضي له.وأشار إلى أنه لمعرفة نتيجة الاختبار الرياضي يدخل الطالب على موقع الأكاديمية عن طريق الرقم السري، وفى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع تحديد موعد له لكشف الهيئة في حالة تحديده، أو رسالة تفيد متابعة الموقع لحين تحديد الميعاد، ثم يحضر بعد ذلك للمثول أمام لجنة اختيار الطلبة (كشف الهيئة) في الموعد المحدد له، ويتابع الموقع لتحديد موعد الكشف الطبي الدقيق قبل إعلان النتيجة، والتي سيتلقاها الطالب من خلال رسالة تهنئة عن طريق رقمه السري على الموقع.

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