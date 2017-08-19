بالصور.. طرح 5 مناطق لبناء وحدات سكنية جديدة في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال اللواء سامي حمودة السكرتير العام لمحافظة دمياط، إن اللجنة الخاصة بتقييم أراضي مشروع الإسكان الاجتماعي تفقدت الأراضي المخصصة لبناء الوحدات الخاصة بالأهالي، في حضور مسئولين بصندوق التمويل العقاري، لبحث حلول جذرية لمشكلة حاجزي الشقق من الذين لم يتوافر لهم وحدات سكنية بدمياط وجرى ترغيبهم للتحويل إلى منطقتي جمصة والركابية.

وأوضح حمودة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن اللجنة انتهت من معاينة المناطق التي تصلح لإقامة عمارات سكنية عليها، والتي جرى إخطار وزارة الإسكان بها وهي منطقة شطا خلف مجمع محاكم دمياط، وبجوار مدينة الأثاث الجديدة، ومنطقة مقلب القمامة القديم والتي تضم حوالي 17 فدانًا، بالإضافة إلى منطقة الصهريج في عزبة البرج ومنطقة البياع في مركز كفر سعد.

وعقدت اللجنة اجتماعًا مع ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وهيئة المساحة، في حضور المهندس محمد العوضي مدير عام الإسكان بالمحافظة، ولجنة من التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة برئاسة المهندسة نصرة صلاح.

وأعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق عن فتح باب التحويل لحاجزي الإعلان الثامن بالإسكان الاجتماعي الزائدين عن عدد الوحدات ممن هم خارج الأولويات المقررة من خلال الوزارة إلى الأماكن المتوافر بها وحدات.

وأشار الجهاز إلى أنه في حالة عدم الرغبة في التحويل يعتبر ذلك عدولاً عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، وعليهم سحب المبالغ المُسددة لحساب الوحدة وهو ما أثار غضب عدد من الأهالي الحاجزين في هذه الوحدات.