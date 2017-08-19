وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي، بتكلفة إجمالية قدرها ١.٤ مليار جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، بإجمالي 2 مليار و800 ألف جنيه للمرحلتين.

وقال "فهمي"، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن محافظة بورسعيد خصصت مساحة ١٣.٣ فدان، لإنشاء المحطة بطاقة ٦٠ ألف متر مكعب يوميًا، مؤكدًا إنشائها على مرحلتين، الأولى بطاقة ٢٥ ألف متر مكعب، ومن المقرر افتتاحها يوم 25 أبريل من عام 2018، والمرحلة الثانية بطاقة ٣٥ ألف متر مكعب تُفتتح في الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠١٩.

وأشار وزير البيئة إلى أن المحطة تعمل بالتشغيل الذاتي عن طريق توليد الطاقة اللازمة من بقايا وفائض المنطقة الصناعية، وستعمل على معالجة المخلفات الصناعية والوصول بها إلى المعدلات القياسية المسموح بها طبقًا للقانون المصري دون تحميل الدولة أية أعباء مالية كأول مبادرة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن، وذلك ضمن مخطط الدولة لتطوير وتطهير بحيرة المنزلة والحفاظ عليها من التلوث.