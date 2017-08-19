بالصور.. ضبط 6 ملايين قرص "ترامادول" في ميناء دمياط
بالصور.. ضبط 6 ملايين قرص "ترامادول" في ميناء دمياط
02:46 م السبت 19 أغسطس 2017
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دمياط – محمد إبراهيم:
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، اليوم السبت، محاولة تهريب حاوية تحتوي على 6 ملايين قرص "ترامادول" بعد ضبطها أثناء توجهها إلى ميناء الإسكندرية قادمة من الصين، وجرى تفتيشها بمعرفة ضباط مكتب المكافحة برئاسة العقيد هاني صلاح.
وكشفت التحريات، عن أن الحاوية التي توجهت إلى ميناء دمياط "ترانزيت" تابعة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الموجودة في القاهرة، وأنها ضمن مشمول قطع أثاث على متن مركب يدعى "ستيل إكسبريس" وجرى الإبلاغ عنها قبل وصولها إلى أرصفة الميناء، والتحفظ عليها وعلى المضبوطات وتحرر المحضر القانوني بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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