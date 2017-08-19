850 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في سوهاج
850 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في سوهاج
02:40 م السبت 19 أغسطس 2017
تطوير شبكة الكهرباء
سوهاج – عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، البدء في تنفيذ "الخطة الطموحة" بقطاع كهرباء سوهاج بتمويل من البنك الدولي بقيمة 850 مليون جنيه، لتطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بنطاق المحافظة.
وقال "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، إنه من المقرر إحلال وتجديد الشبكات القديمة وإنشاء شبكات جديدة، لتدعيم الشبكة القائمة وتطوير قدرة المحولات وأكشاك الكهرباء، لمواجهة ارتفاع الأحمال والقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح "عبد المنعم" أن خطة تطوير شبكات الكهرباء تجري بالتعاون بين المحافظة وقطاع كهرباء سوهاج على مدار ثلاث سنوات، اعتبارًا من العام الحالي وحتى عام 2020.
وأضاف المهندس مدحت عيد، رئيس قطاع كهرباء سوهاج، أنهم بدأوا أيضًا في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2017/2018، والتي تقدر بمبلغ 100 مليون جنيه، لتطوير ودعم كفاءة شبكة الكهرباء بمختلف مدن وقرى المحافظة.
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