إزالة 11 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، عن إزالة 11حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية شطورة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح عدلي مصلح أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية، لإزالة تلك المخالفات.