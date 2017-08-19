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خالد ميري: نقابة الإعلاميين بدأت كفكرة والآن أصبحت واقعًا

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مصراوي Masrawy

خالد ميري: نقابة الإعلاميين بدأت كفكرة والآن أصبحت واقعًا

02:43 م السبت 19 أغسطس 2017

خالد ميري: نقابة الإعلاميين بدأت كفكرة والآن أصبحت واقعًا

خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين

كتبت- هاجر حسني:

قال خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن نقابة الإعلاميين بدأت كفكرة حتى أُصدر قانونها وأصبحت واقع، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين استضافت اجتماع نقابة الإعلاميين الأول في نقابة الصحفيين.

وأضاف خلال كلمته في الحوار المجتمعي حول ميثاق الشرف الإعلامي، أن نقابة الإعلاميين واللجنة التي تتولى التأسيس يقع عليها دور كبير جدًا، لافتًا إلى أن النقابة لن تدخر جهد للقيام بعمل مشترك على الدوام دفاعًا عن حرية الصحافة والإعلام والمهنية التي تحكمهما.

وتابع: "الحوار المجتمعي حول الميثاق أول باكورة العمل المهم النقابة، وننتظر حوارًا جادًا وشيقًا".

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