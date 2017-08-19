الكنيسي: اللجنة التأسيسية للإعلاميين تقوم بدور النقابة قانونًا
الكنيسي: اللجنة التأسيسية للإعلاميين تقوم بدور النقابة قانونًا
02:38 م السبت 19 أغسطس 2017
حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين
كتبت- هاجر حسني:
قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إنه فوجئ بما يُروج عن أن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من تصريحات تقول إن قرارات اللجنة التأسيسية غير ملزمة.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح الحوار المجتمعي حول ميثاق الشرف الإعلامي، اليوم السبت، أنه يعتقد أن مكرم يعلم جيدًا أن اللجنة تؤدي جميع مهام النقابة بحكم القانون.
وتابع: "رئيس المجلس أرسل خطابات كثيرة للجنة يطالبها باتخاذ ما يلزم في الكثير من الأمور، واعتقد ان هذا دليل على إيمانه بدور النقابة".
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