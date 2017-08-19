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​وزير الثقافة يشيد بالأعمال الفنية المشاركة بمهرجان بيت المعمار

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مصراوي Masrawy

​وزير الثقافة يشيد بالأعمال الفنية المشاركة بمهرجان بيت المعمار

02:36 م السبت 19 أغسطس 2017

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وصول وزيرا خارجية الأردن وفلسطين إلى القاهرة

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كتبت- نسمة فرج:

شهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، أمس الجمعة، حفل بيت المعمار التابع لصندوق التنمية الثقافية بختام مهرجان "صيف بيت المعمار المصري للأطفال والشباب"، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس القطاع.

وتتضمن حفل الختام، معرضاً لنتاج الورش الفنية، إضافة إلى عرض ثلاثة اسكتشات مسرحية كتبها وقام بها الأطفال حول الأقاليم المصرية، وفي نهاية الحفل قام وزير الثقافة بتوزيع شهادات تقدير على الأطفال والشباب المشاركين بالمهرجان.

وأشاد وزير الثقافة، بالأطفال المشاركة وبما بذله من جهد ومشاركة فعالة في ورش المهرجان المختلفة.

يذكر أن المهرجان استمر لمدة 3 أيام وضم ورش عمل الحكايات والعرائس والنماذج المعمارية واللوحات الفنية، بالإضافة إلى ورش تدريبية على الخط العربي والزخارف، وعادات وتقاليد وعمارة الأقاليم المصرية المختلفة، مفردات العمارة الإسلامية.​

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