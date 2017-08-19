الحديدي: لا بد أن ينبع ميثاق الشرف الإعلامي من الإعلاميين أنفسهم

كتبت- هاجر حسني:

قالت منى الحديدي، رئيس لجنة صياغة ميثاق الشرف الإعلامي، إن الإعلام الوطني والخاص جناحين يقوم عليهما العمل الإعلامي، وإن الميثاق تضمن ما جاء بمواثيق الشرف الإعلامي على المستوى العربي والدولي.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح الحوار المجتمعي حول ميثاق الشرف الإعلامي، اليوم السبت، أنه إذا لم يكن ميثاق الشرف نابع من الإعلاميين أنفسهم لن يكون ملزمًا لهم، بل لا بد أن يكون معبرًا عنهم ويتم تفعيله وممارسته من خلالهم على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الميثاق يهدف لتوفير الحماية لمن يعمل أمام الميكروفون والمستفيدين من الإعلام، ولذلك بدأنا مشروع الميثاق لأن نقابة الإعلاميين هي المسؤولة عن حقوق المهنة والدفاع عن أعضائها.

ولفتت إلى أن الميثاق تضمن مجموعة من المبادئ العامة التي لا خلاف عليها، ومجموعة من الحقوق حتى يستطيع الإعلامي القيام بواجبه بمهنية.