أخبار عاجلة

كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
في اليوم العالمي لاتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل" -
انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم -
"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة -
"استئناف القاهرة" تنظر طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد" -
حريق محدود بـ"فرش حلويات" بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الحديدي: لا بد أن ينبع ميثاق الشرف الإعلامي من الإعلاميين أنفسهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحديدي: لا بد أن ينبع ميثاق الشرف الإعلامي من الإعلاميين أنفسهم

02:34 م السبت 19 أغسطس 2017

الحديدي: لا بد أن ينبع ميثاق الشرف الإعلامي من الإعلاميين أنفسهم

منى الحديدي رئيس لجنة صياغة ميثاق الشرف الإعلامي

كتبت- هاجر حسني:

قالت منى الحديدي، رئيس لجنة صياغة ميثاق الشرف الإعلامي، إن الإعلام الوطني والخاص جناحين يقوم عليهما العمل الإعلامي، وإن الميثاق تضمن ما جاء بمواثيق الشرف الإعلامي على المستوى العربي والدولي.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح الحوار المجتمعي حول ميثاق الشرف الإعلامي، اليوم السبت، أنه إذا لم يكن ميثاق الشرف نابع من الإعلاميين أنفسهم لن يكون ملزمًا لهم، بل لا بد أن يكون معبرًا عنهم ويتم تفعيله وممارسته من خلالهم على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الميثاق يهدف لتوفير الحماية لمن يعمل أمام الميكروفون والمستفيدين من الإعلام، ولذلك بدأنا مشروع الميثاق لأن نقابة الإعلاميين هي المسؤولة عن حقوق المهنة والدفاع عن أعضائها.

ولفتت إلى أن الميثاق تضمن مجموعة من المبادئ العامة التي لا خلاف عليها، ومجموعة من الحقوق حتى يستطيع الإعلامي القيام بواجبه بمهنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الإعلاميين": عرض ميثاق الشرف الإعلامي للحوار المجتمعي السبت المقبل

    أخبار

  • ننشر ملامح ميثاق الشرف الإعلامي المُعد من قبل نقابة الإعلاميين

    أخبار

  • القوي العاملة بالبرلمان: عرض مشروع قانون المنظمات النقابية للحوار

    أخبار

  • وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية تتحمل اصطدام طائرة بوزن 400 طن..

    أخبار

إعلان

14d908b2cf.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟