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وزير الصحة: افتتاح 8 مستشفيات ومجمع عيادات في 7 محافظات أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: افتتاح 8 مستشفيات ومجمع عيادات في 7 محافظات أكتوبر المقبل

02:32 م السبت 19 أغسطس 2017

وزير الصحة: افتتاح 8 مستشفيات ومجمع عيادات في 7 محافظات أكتوبر المقبل

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعا مع قيادات الوزارة وذلك لمتابعة خطة الوزراة لافتتاح 8 مستشفيات، ومجمع للعيادات بـ7 محافظات من المقرر افتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وشدد وزير الصحة خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات بالمستشفيات المقرر افتتاحها، مؤكدا حرصه على ميكنة جميع المستشفيات وتوافر جميع الأجهزة الطبية بها، واستخدام أفضل طرق لمكافحة العدوى.

ووجه وزير الصحة، الدكتورة ماجدة طنطاوي رئيس الادارة المركزية لقطاع الطب العلاجي، والدكتورة كوثر محمود رئيس الادارة المركزية للتمريض، بتوفير كافة احتياجات المستشفيات من القوى البشرية سواء من الأطباء من مختلف التخصصات، والفرق التمريضية .

وأوضح راضي أن المستشفيات المقرر افتتاحها أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة، وبنها للتأمين الصحي بالقليوبية، وبرج البرلس، وسيدى غازى بكفر الشيخ، وشرم الشيخ الدولي، وأبورديس بجنوب سيناء، وبئر العبد بشمال سيناء، وأرمنت بالأقصر بعد تحويلها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما ستشمل خطة الافتتاحات عيادات دانشال بالبحيرة.​

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مصراوي Masrawy

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