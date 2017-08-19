وزير التموين: المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي 6 أشهر

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء استعرض أرصدة المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن أرصدة السكر تكفي 6 أشهر، ومخزون السكر والزيت يكفي 4 أشهر، في حين يكفي مخزون الأرز نحو 25 يوما.

وأضاف وزير التموين في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أنه بالنسبة لمخزون اللحوم المجمدة فإنها تكفي 3 أشهر والحية تكفي لـ 4 أو 5 أشهر، وأنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة أن يكون سعر الخراف الحي 60 جنيها للكيلو، والعجول بـ 55 جنيه للحية، واللحمة السوداني الطازجة 85 جنيها للكيو و31 جنيها لكيلو الدواجن.

وأوضح: "الخميس الماضي تم الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بتحديث بطاقات التموين وسوف نرسل cd لهيئة الرقابة الإدارية للتأكد من صحة البيانات، وسوف نفتح باب التظلمات للحفاظ على حق المواطن".

ونفي وزير التموين ما تردد بشأن حذف البطاقات التالفة والمفقودة، مؤكدا أنه يمكن لاصحابها استخراج بدلا منها.​