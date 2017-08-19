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364 قتيلا ضحايا العمليات الإرهابية في الدول الأوروبية خلال عامين

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مصراوي Masrawy

364 قتيلا ضحايا العمليات الإرهابية في الدول الأوروبية خلال عامين

02:56 م السبت 19 أغسطس 2017

364 قتيلا ضحايا العمليات الإرهابية في الدول الأوروبية خلال عامين

الهجمات الإرهابية

لندن- (أ ش أ):

ذكرت تقارير إخبارية اليوم، السبت، بأنه عقب الهجمات الإرهابية التي ضربت إسبانيا الخميس الماضي تكون أوروبا قد فقدت 364 قتيلا ومئات الجرحى في سلسلة العمليات الإرهابية التى ضربت محتلف الدول الأوروبية خلال العامين الماضيين، كما كبدت الأوربيون أيضا خسائر مادية كبيرة ودمرت العديد من المواقع التاريخية والرموز اللافتة للبلاد.

وذكرت قناة (العربية) اليوم، السبت، نقلا عن التقارير قولها إن :"القارة الأوروبية سجلت في عامين 17 هجوما إرهابيا، بما فيها هجوم برشلونة، وحصدت هذه الهجمات في مجملها 364 قتيلا، إضافة الى مئات آخرين من الجرحى، وعشرات العائلات التي باتت مقطعة الأوصال حزينة لفقد أو إصابة أحد أفرادها".

وأضافت أن العمليات الإرهابية التي ضربت القارة الأوروبية لم تنجح مطلقا في تحقيق أهدافها، وهو أن يترك الناس حياتهم الطبيعية، منوهة بانه في أعقاب كل عملية يعود الناس أقوى من ذي قبل، وأكثر رغبة بمكافحة الإرهاب ومواصلة الحياة.

وكانت منظمة "يوروبول"، وهي منظمة أوروبية مختصة بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على مكافحة الجريمة والارهاب، كانت قد أصدرت تحذيرا للسياح البريطانيين في أعقاب هجمات برشلونة قالت فيه إن "البريطانيين يواجهون التهديد الأخطر منذ عقود وأجيال"، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، مشددة على أن هجمات أخرى مشابهة لما حدث في برشلونة لا تزال محتملة.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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