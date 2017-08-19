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تصاعد التوتر بين صالح والحوثيين.. والمخلوع يتوعدهم

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مصراوي Masrawy

تصاعد التوتر بين صالح والحوثيين.. والمخلوع يتوعدهم

02:47 م السبت 19 أغسطس 2017

تصاعد التوتر بين صالح والحوثيين.. والمخلوع يتوعدهم

الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح

صنعاء- (أ ش أ):

توعد الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الحوثيين برد عنيف في حال تم اعتراض ومنع دخول أنصاره إلى العاصمة اليمنية صنعاء لحضور مهرجان السبعين.

ونقلت قناة (العربية) - التي أوردت النبأ - عن مصادر بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح القول إن قوات من الحرس الجمهوري تمركزت في منطقة "بلاد الروس"، إحدى مناطق الطوق الأمني للعاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن القوات تلقت توجيهات بالانتشار في كافة أنحاء جنوب صنعاء لتأمين مهرجان السبعين.

وقد كشفت مصادر أمنية عن إقدام الحوثيين على إبعاد ضباط ومسؤولين أمنيين موالين لصالح من جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في جهاز المخابرات.

وكان صالح قد دعا أنصاره - في وقت سابق - إلى الاحتشاد يوم، الخميس، المقبل للاحتفال بالذكرى الـ 35 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وفي المقابل نظم الحوثيون - أمس - تظاهرة في مدينة صعدة، معقل الحوثيين، تحت شعار "مواجهة التصعيد بالتصعيد"، ردا على دعوات صالح.

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