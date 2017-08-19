رئيس الوزراء يناقش استعدادت التعليم للعام الدراسي الجديد

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم السبت، استعرض الوضع الحالي، واستعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد، واستعدادات المدارس اليابانية والتوسعات في مدارس النيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تحاول تنمية موارد استمرار هذه المشروعات، مضيفا أن منهج مدارس النيل ملكية مصرية، مضيفًا أن مدارس المتفوقين نموذج مشرف وسوف يتم تخريج دفعة غدا.

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وأوضح وزير التربية والتعليم، أنهم سوف يتيحوا للطلاب كتابا جديدا اسمه "ألف اختراع واختراع" لتاريخ الحضارة العربية والإسلامية للرياضيات والعلوم، لافتًا إلى أن هذا الكتاب لطلاب أولى إعدادي مستهدفين أن يكون للمرحلة الإعدادية، موضحا أن هذا الكتاب للقراء والاستمتاع وليس عليه درجات لأنه كتاب وليس منهج، مشيرًا إلى أن طلاب المرحلة الإعدادية مليون و800 ألف طالب.