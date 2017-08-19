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حازم إمام يتغنى بتجربة منتخب المحليين

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حازم إمام يتغنى بتجربة منتخب المحليين حازم إمام يتغنى بتجربة منتخب المحليين

التحرير

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أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تجربة منتخب المحليين مفيدة لاتحاد الكرة خاصة وأن تم تشكيله للمرة الأولى وخاض مباراتين في منتهى الصعوبة أمام المغرب بتصفيات أمم أفريقيا.

وصرح الثعلب، اليوم السبت، في تصرحات صحيفة، أن اتحاد الكرة لم يُقصر مع منتخب المحليين وحاول قدر استطاعته مساعدة الفراعنة وهناك لاعبين ظهروا بمستوى مغاير لما يتم تقديمه مع فرقهم في الدوري.

وأتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن المنتخب أظهر بشكل واضح أن هناك أزمة في الصف الثاني لمنتخب رغم أن الأرجنتيني هيكتور كان مهتمًا بهذا الفريق وسافر معهم للمغرب لمتابعة بعض اللاعبين.

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التحرير

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