ملك الأردن يدين الاعتداء الإرهابي في فنلندا

عمان- (أ ش أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في برقية بعث بها إلى رئيس فنلندا ساولي نينستو، اليوم السبت، إدانته للاعتداء الإرهابي الجبان، الذي وقع أمس في مدينة توركو الفنلندية، وأودى بحياة ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

وشدد الملك عبدالله الثاني - في البرقية - على وقوف الأردن وتضامنه مع فنلندا في هذه الظروف الصعبة، والتزامه في دعم الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.

وووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، عبر العاهل الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.