فنلندا: المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن كان يستهدف النساء

هلسنكي- (أ ش أ):

قالت الشرطة الفنلندية إنها تعتقد أن المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في مدينة "توركو" الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين كان يستهدف النساء بشكل خاص.

وأضافت الشرطة - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم، السبت، أنها ألقت القبض على 4 مغاربة مشتبه بهم على خلفية حادث الطعن الذي نفذه مواطن مغربي أيضا يبلغ من العمر 18 عاما، حيث وصل إلى فنلندا كطالب لجوء.

وكشفت الشرطة أن القتيلين جراء هجوم الطعن فنلنديان، فيما أصيب 8 أشخاص آخرون من بينهم بريطاني، وسويديان اثنان، وآخر إيطالي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المواطن البريطاني أصيب بإصابات طفيفة ولم يكن بحاجة إلى دخول المستشفى على إثرها.

وكانت الشرطة الفنلندية قد أعلنت - أمس - أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مدينة توركو. وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء بعيداً عن وسط المدينة، وعززت قواتها في مطار العاصمة هلسنكي ومحطات القطارات بعد عملية الطعن.