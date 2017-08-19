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"الداخلية" تعلن فتح باب القبول لدفعة جديدة من معاوني الأمن "أناث- ذكور"

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مصراوي Masrawy

"الداخلية" تعلن فتح باب القبول لدفعة جديدة من معاوني الأمن "أناث- ذكور"

02:30 م السبت 19 أغسطس 2017

كتب - محمد الصاوي:

صرح اللواء هشام وهدان، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، اليوم السبت، أنه سيتم قبول وزارة الداخلية لدفعة جديدة من معاوني الأمن "ذكور- إناث".

وأوضح وهدان، في تصريحات صحفية، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم هو أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف مساعد الوزير، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي، وأن يستفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، ويجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي يتم تحديدها بقرار من وزير الداخلية.

كما شملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور"، وألا يقل الطول عن ١٦٠ سم للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

وأضاف مساعد الوزير، أن المزايا التي يحصل عليها معاوني الأمن هي حصول الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، وصرف الملابس الأميرية مجانا.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، إلى أن سحب كراسات التقدم تكون من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة، وهى معهد معاوني الأمن بالقاهرة - شارع جسر السويس، ومعهد مندوبي الشرطة بالقاهرة، وأحمد عصمت عين شمس، ومعهد التدريب الراقي بزهراء المعادي، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة، ومعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بسوهاج.

وعن مواعيد بدء بيع الكراسات، أشار وهدان، إلى أنه سيتم بيع الكراسات اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الحالي وحتى الساعة الخامسة مساء الخميس 21 سبتمبر المقبل، وموعد تقديم الطلبات اعتبارا من السبت الموافق 26 أغسطس الحالي وحتى الخميس 28 سبتمبر المقبل.

وأكد اللواء هشام وهدان، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، أن معاوني الأمن يتم ترقيتهم في 6 درجات ولا يجوز له أن يكون ضابطا، موضحا أنه يتم تدريب معاوني الأمن على أحدث الوسائل لمواجهة التحديات في كافة المجالات التي يعملون بها.

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مصراوي Masrawy

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