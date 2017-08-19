"الجنايات" تُغرم هشام جنينة 60 ألف جنيه لاتهامه بسب "الزند" 02:24 م السبت 19 أغسطس 2017

هشام جنينة

كتب -صابر المحلاوي:غرمت الدائرة الـ 12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم السبت، المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 60 ألف جنيه في الاتهامات المسندة إليه بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق وإهانة مؤسسات الدولة.وقضت ببرأته من التهمة الواردة بالبند الثاني من أمر الإحالة، وإلزامه بالمصروفات، كما قضت المحكمة بتغريم الصحفيين بجريدة التحرير هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي 25 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم إبراهيم منصور رئيس تحرير الجريدة 10 ألاف جنيه، لذات الاتهامات بإضافة إلى نشرهم أخبار ومعلومات كاذبة، وإلزامهم جميعاً بالمصروفات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.كان المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة؛ قد أحال "جنينة" و3 صحفيين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها معهم في ضوء البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم، وأسند إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القذف العلنية بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.

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