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التحريات: "قتيل البدرشين" غادر منزله في الصباح وعُثر على جثته بالمقابر

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مصراوي Masrawy

التحريات: "قتيل البدرشين" غادر منزله في الصباح وعُثر على جثته بالمقابر

02:23 م السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتولا ملقاة بمنطقة مقابر الشنباب بمركز البدرشين.التحريات الأولية أشارت إلى أن الجثة لسائق "توك توك" يدعى، إسلام عبده، 20 عاما، مقيم بمركز الحوامدية، عثر الأهالي على جثته بها طعنات بالصدر وضربات بالرأس، صباح أمس الجمعة.كما تبين أن المجني عليه غادر منزله صباح الخميس، للعمل على دراجة نارية "توك توك" ملك أحد الأشخاص، وتغيب حتى وقت متأخر من المساء، مما دفع أسرته للبحث عنه حتى عثروا على جثته.وشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، فريق حث بقيادة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، والرائد مصطفى مخلوف، رئيس المباحث؛ لكشف ملابسات الواقعة وفحص علاقات الضحية، والتأكد من وجود خلافات بينه وآخرين من عدمه

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مصراوي Masrawy

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