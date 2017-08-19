وزير التربية والتعليم: نسعى للاستثمار في المدارس اليابانية للحفاظ على استمراريتها

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء، جاء لاستعراض ومناقشة الاستعدادت للعام الدراسي الجديد، والمناقشة بشأن مدارس النيل والمدارس اليابانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم السبت، أن الدولة تسعى للاستثمار في المدارس اليابانية للحفاظ على الاستمراية بهذه النوعية من المدارس والاستفادة منها في المستقبل وهو ما ينطبق علي مدارس المتفوقين والتي يبلغ عددها11 مدرسة.

وأشار إلى أن الوزارة ستصدر كتابا جديدا يحمل اسم "ألف اختراع واختراع" يشرح تاريخ الحضارة العربية والإسلامية، وسيطبق على الصف الأول الإعدادي والذي يبلغ عددهم مليون و800 ألف طالب، مشيرا إلى أن الكتاب للقراءة والاستمتاع فقط بعيدا عن ضغوط الدرجات.

وأوضح أن الوزارة تعمل مع شركة دسكفري للعلوم والرياضيات وتم الاتفاق علي عمل برنامج مسابقات تلفيزيوني للعلوم والرياضيات.

وتابع: "نعمل علي كيفية ربط كل هذه المدارس لتخريج طالب بالنموذج المصري للتعليم مع الحفاظ علي الجودة التعليمة، والمدارس الياباني ليس معناها حصول الطالب على شهادة يابانية بل الشهادة مصرية وبمنهج مصري والهدف هي تنمية شخصية الطالب، وأن المصروفات ستكون بين 2000 إلى 4000 جنيه.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الطالب بمدراس المتفوقين يكلف الدولة نحو 100 ألف جنيه، في حين يدفع الطالب ألف جنيه فقط وتتحمل الدولة هذا الفارق.

وفيما يتعلق بظاهرة الدروس الخصوصية قال: نعمل على انتهاء الدروس الخصوصية، ويجب علينا حل القضايا المتتسبة في هذه الظاهرة، والموضوع لن يحل في يوم وليلة".

وعن تحديد موعد عودة الدراسة، أوضح: "سيعقد اجتماع يوم الخميس المقبل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد ثم الإعلان عنه".​